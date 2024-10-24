Конгресс местных и региональных советов — Зеленский выступил с обращением

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украинцы прилагают все усилия для защиты государства в условиях войны, но критически важную помощь могут оказать только международные партнеры. Именно это сказано в Плане победы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе расширенного заседания президиума Конгресса местных и региональных властей в четверг, 24 октября.

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Президент акцентировал внимание на ключевых аспектах Плана победы, в частности необходимости приглашения Украины в НАТО и поставки оружия, что может изменить ход боевых действий и заставить Россию к миру.

"Это касается прежде всего вопроса геополитической определенности для Украины, а именно — приглашения Украины в НАТО. Это касается и оружия, которое может принципиально повлиять на характер боевых действий и принудить Россию к миру. Именно поэтому в Плане победы два военных пункта — это оборона от российских ударов и сдерживание России", — сказал Зеленский.

Президент также призвал к активизации сотрудничества с общинами в странах-партнерах по реализации инициатив.

"На разных уровнях в Украине мы уже приступили к работе с партнерами ради выполнения Плана победы. Сейчас важно привлечь общины и начать эту работу на уровне связей с регионами в странах-партнерах", — подытожил он.

Ранее в вечернем обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутренний План усиления вместе с Планом победы обеспечит Украине правильные ответы на все вызовы этого и следующего года.

Также глава государства 24 октября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где говорили о подготовке к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановления и работы с партнерами. Были доклады Минобороны и военных.