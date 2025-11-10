Закриття неба над Україною — як Європа може допомогти

Зеленський висловився про закриття неба — Європа може допомогти
Дата публікації: 10 листопада 2025 11:33
Оновлено: 11:46
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Україна говорить про закриття неба з початку повномасштабної війни. Спершу у нас було мало систем протиповітряної оборони, а в Росії багато ракет, однак зараз ситуація дещо змінилися.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 10 листопада.
