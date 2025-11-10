Відео
Україна
Відео

Зеленський висловився про закриття неба — Європа може допомогти

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 11:33
Оновлено: 11:46
Закриття неба над Україною — як Європа може допомогти
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна говорить про закриття неба з початку повномасштабної війни. Спершу у нас було мало систем протиповітряної оборони, а в Росії багато ракет, однак зараз ситуація дещо змінилися.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 10 листопада.

Доповнюється...

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
