Закриття неба над Україною — як Європа може допомогти

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна говорить про закриття неба з початку повномасштабної війни. Спершу у нас було мало систем протиповітряної оборони, а в Росії багато ракет, однак зараз ситуація дещо змінилися.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram 10 листопада.

Реклама

Читайте також:

Доповнюється...