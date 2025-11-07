Відео
Зеленський призначив командувача безпілотних систем ППО

Зеленський призначив командувача безпілотних систем ППО

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 22:11
Оновлено: 23:21
Зеленський призначив командувача безпілотних систем ППО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський оголосив про кадрове рішення у системі протиповітряної оборони: погоджено призначення нового командувача безпілотних систем ППО. За його словами, відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

Про це український лідер написав у Telegram.

Читайте також:

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Командувачем безпілотних систем ППО став Юрій Черевашенко

Новопризначений — Юрій Черевашенко — відомий своїм досвідом у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО та роботою з дронами-перехоплювачами. На новій посаді він отримує завдання масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах та активніше впроваджувати сучасні рішення у систему повітряної оборони.

За словами Президента, на Ставці були затверджені численні завдання для нового керівника: серед пріоритетів — посилення системи ППО новітніми зразками озброєння і широке застосування дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність у ряді операцій. 

Нагадаємо, що цієї осені Україна вперше представила новий гігантський робот-дрон.

Також ми інформували, що Україна запропонувала Європі спільно виробляти дрони-перехоплювачі.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
