Україна
Зеленский назначил командующего беспилотных систем ПВО

Зеленский назначил командующего беспилотных систем ПВО

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 22:11
обновлено: 23:05
Зеленский назначил командующего беспилотных систем ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровом решении в системе противовоздушной обороны: согласовано назначение нового командующего беспилотных систем ПВО. По его словам, соответствующий приказ уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Читайте также:
Зеленский назначил командующего беспилотных систем ПВО - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Командующим беспилотных систем ПВО стал Юрий Черевашенко

Новоназначенный — Юрий Черевашенко — известен своим опытом в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО и работой с дронами-перехватчиками. На новой должности он получает задание масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах и активнее внедрять современные решения в систему воздушной обороны.

По словам Президента, на Ставке были утверждены многочисленные задачи для нового руководителя: среди приоритетов — усиление системы ПВО новейшими образцами вооружения и широкое применение дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность в ряде операций.

Напомним, что этой осенью Украина впервые представила новый гигантский робот-дрон.

Также мы информировали, что Украина предложила Европе совместно производить дроны-перехватчики.

 

Владимир Зеленский ВСУ ПВО война в Украине беспилотники
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
