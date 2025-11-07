Зеленский назначил командующего беспилотных систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровом решении в системе противовоздушной обороны: согласовано назначение нового командующего беспилотных систем ПВО. По его словам, соответствующий приказ уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Командующим беспилотных систем ПВО стал Юрий Черевашенко

Новоназначенный — Юрий Черевашенко — известен своим опытом в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО и работой с дронами-перехватчиками. На новой должности он получает задание масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах и активнее внедрять современные решения в систему воздушной обороны.

По словам Президента, на Ставке были утверждены многочисленные задачи для нового руководителя: среди приоритетов — усиление системы ПВО новейшими образцами вооружения и широкое применение дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность в ряде операций.

Напомним, что этой осенью Украина впервые представила новый гигантский робот-дрон.

Также мы информировали, что Украина предложила Европе совместно производить дроны-перехватчики.