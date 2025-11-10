Видео
Зеленский высказался о закрытии неба — как Европа может помочь

Зеленский высказался о закрытии неба — как Европа может помочь

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 11:33
обновлено: 11:50
Закрытие неба над Украиной — как Европа может помочь
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина говорит о закрытии неба с начала полномасштабной войны. Сначала у нас было мало систем противовоздушной обороны, а у России много ракет, однако сейчас ситуация несколько изменились.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 10 ноября.

Что говорит Зеленский о закрытии неба

"О закрытии неба мы говорим с первого дня этой войны. Понимаем, что это наша уязвимость. И понимаем, что у Путина было очень много ракет, а у нас было очень мало систем ПВО, очень малым был остаток ракет советского производства, еще советских времен. Эти системы и не были никаким щитом. Со всем тем мы построили ПВО — ту, которую смогли, и мы ее продолжаем строить", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина имеет различные системы, наработала много вещей и дала фидбек партнерам, какие их системы работают во время войны. Президент отметил, что они высоко ценят тот опыт, который мы им передали. За время войны все их системы стали на 10 уровней выше по качеству, поскольку мы дорогим путем их настраивали.

"Когда мы говорим о закрытии неба сегодня — это мультизакрытие. Это современная авиация должна быть и дроны-перехватчики. У нас уже есть ряд компаний, которые их производят, и уже мы их делаем. Последние мы начали с британцами. OCTOPUS, один из дронов, который мы будем производить вместе. И это что касается Sky Shield, поэтому нам он очень нужен", — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня Украина хочет заказать 25 систем Patriot в США. Мы имеем понимание, какие это деньги, однако в договоре не хватает некоторых элементов. В этом вопросе нашей стране могут помочь европейские коллеги, которые сейчас могут дать свои системы, а потом забрать наши, которые будут приходить производителей. По словам президента, эти системы производятся в течение нескольких лет, и мы не хотели бы ждать.

Закриття неба над Україною
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, ранее Рустем Умеров рассказал, что Украина возобновляет экспорт собственного вооружения. Это позволит привлекать средства в оборонно-промышленный комплекс государства.

В то же время СМИ сообщали, что из-за шатдауна США приостановили поставки союзникам по НАТО и Украине. Общая сумма составляет 5 миллиардов долларов.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
