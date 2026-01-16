Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський висловився про розбіжності зі США щодо мирної угоди

Зеленський висловився про розбіжності зі США щодо мирної угоди

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 15:46
Мирна угода — Зеленський висловився про розбіжності зі США
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та США існують розбіжності щодо окремих питань потенційної мирної угоди з Росією. Водночас сторони активно співпрацюють у мирному треку та мають спільне прагнення якнайшвидше завершити війну.

Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з лідером Чехії Петром Павелом 16 січня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Зеленський прокоментував розбіжності щодо окремих пунктів мирної угоди

Президент наголосив, що українська сторона має ініціативу в переговорах і рухається швидше, ніж Росія. Він підкреслив, що співпраця з американською стороною була продуктивною, однак не з усіх питань позиції повністю збігаються.

"Я вважаю, якраз у України ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж Росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто перебуваємо в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави", — сказав Зеленський.

Глава держави також звернув увагу, що і Україна, і США зацікавлені у швидкому досягненні миру, однак процес системно гальмує Росія. Зокрема, йдеться про гуманітарні питання та обміни полоненими.

"Тисячу людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців в полонення? Ми, Росія. Чому вони не міняють? Є у США відповідь на це питання? Ні. Тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі. Росія затягує всі процеси. Починаючи з гуманітарного трека", — висловився Зеленський.

Крім того, під час пресконференції Зеленський анонсував можливе підписання угод зі США щодо миру та фінансування.

А також глава держави висловився про потребу у ракетах для систем ППО.

Володимир Зеленський США війна в Україні гарантії безпеки мирна угода
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації