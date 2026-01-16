Мирна угода — Зеленський висловився про розбіжності зі США

Зеленський висловився про розбіжності зі США щодо мирної угоди
Президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та США існують розбіжності щодо окремих питань потенційної мирної угоди з Росією. Водночас сторони активно співпрацюють у мирному треку та мають спільне прагнення якнайшвидше завершити війну.
Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з лідером Чехії Петром Павелом 16 січня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Зеленський прокоментував розбіжності щодо окремих пунктів мирної угоди
Президент наголосив, що українська сторона має ініціативу в переговорах і рухається швидше, ніж Росія. Він підкреслив, що співпраця з американською стороною була продуктивною, однак не з усіх питань позиції повністю збігаються.
"Я вважаю, якраз у України ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж Росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто перебуваємо в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави", — сказав Зеленський.
Глава держави також звернув увагу, що і Україна, і США зацікавлені у швидкому досягненні миру, однак процес системно гальмує Росія. Зокрема, йдеться про гуманітарні питання та обміни полоненими.
"Тисячу людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців в полонення? Ми, Росія. Чому вони не міняють? Є у США відповідь на це питання? Ні. Тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі. Росія затягує всі процеси. Починаючи з гуманітарного трека", — висловився Зеленський.
Крім того, під час пресконференції Зеленський анонсував можливе підписання угод зі США щодо миру та фінансування.
А також глава держави висловився про потребу у ракетах для систем ППО.
