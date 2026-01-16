Мирна угода — Зеленський висловився про розбіжності зі США

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та США існують розбіжності щодо окремих питань потенційної мирної угоди з Росією. Водночас сторони активно співпрацюють у мирному треку та мають спільне прагнення якнайшвидше завершити війну.

Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з лідером Чехії Петром Павелом 16 січня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Зеленський прокоментував розбіжності щодо окремих пунктів мирної угоди

Президент наголосив, що українська сторона має ініціативу в переговорах і рухається швидше, ніж Росія. Він підкреслив, що співпраця з американською стороною була продуктивною, однак не з усіх питань позиції повністю збігаються.

"Я вважаю, якраз у України ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж Росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто перебуваємо в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави", — сказав Зеленський.

Глава держави також звернув увагу, що і Україна, і США зацікавлені у швидкому досягненні миру, однак процес системно гальмує Росія. Зокрема, йдеться про гуманітарні питання та обміни полоненими.

"Тисячу людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців в полонення? Ми, Росія. Чому вони не міняють? Є у США відповідь на це питання? Ні. Тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі. Росія затягує всі процеси. Починаючи з гуманітарного трека", — висловився Зеленський.

Крім того, під час пресконференції Зеленський анонсував можливе підписання угод зі США щодо миру та фінансування.

А також глава держави висловився про потребу у ракетах для систем ППО.