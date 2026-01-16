Мирное соглашение — Зеленский высказался о разногласиях с США

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и США существуют разногласия по отдельным вопросам потенциального мирного соглашения с Россией. В то же время стороны активно сотрудничают в мирном треке и имеют общее стремление как можно быстрее завершить войну.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с лидером Чехии Петром Павелом 16 января, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Президент подчеркнул, что украинская сторона имеет инициативу в переговорах и движется быстрее, чем Россия. Он подчеркнул, что сотрудничество с американской стороной было продуктивным, однако не по всем вопросам позиции полностью совпадают.

"Я считаю, как раз у Украины инициатива в переговорах. Я считаю, мы быстрее, чем Россия в этом. Я считаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства", — сказал Зеленский.

Глава государства также обратил внимание, что и Украина, и США заинтересованы в быстром достижении мира, однако процесс системно тормозит Россия. В частности, речь идет о гуманитарных вопросах и обмене пленными.

"Тысячу людей обменять. В чем проблема? В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Мы, Россия. Почему они не меняют? Есть у США ответ на этот вопрос? Нет. Потому что есть некоторые вопросы, которые являются некомфортными, а они абсолютно справедливы. Россия затягивает все процессы. Начиная с гуманитарного трека", — высказался Зеленский.

Кроме того, во время пресс-конференции Зеленский анонсировал возможное подписание соглашений с США по миру и финансированию.

А также глава государства высказался о необходимости в ракетах для систем ПВО.