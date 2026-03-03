Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський висловився про можливість мобілізації в РФ

Зеленський висловився про можливість мобілізації в РФ

Дата публікації: 3 березня 2026 00:15
Зеленський висловився про нову хвилю мобілізації в РФ — відео
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає інформації про підготовку Росією нової мобілізації. Водночас, за його словами, окупанти не відмовляються від намірів продовжувати тиск на різних напрямках фронту.

Про це український лідер заявив під час розмови з пресою 2 березня, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський про мобілізацію в РФ

"Щодо мобілізації нової інформації немає. Якби була загальна мобілізація, впевнений, ми б всі про це знали, бо це був би серйозний виклик і для нас, і всередині Росії", — сказав президент.

Глава держави зазначив, що російські війська планують активні дії на Донбасі, у Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також придивляються до Одеського регіону. Однак ці наміри, переконаний президент, не відповідають їхнім реальним можливостям.

"Вони не виконували завдання на кінець 25-го року, їхні мапи не співпадають з реальністю, де знаходяться наші сили і де їхні сили. Вони не можуть розпочати березневий наступ саме той, який вони хотіли", — наголосив Зеленський.

За його словами, російській армії бракує ресурсів для реалізації масштабних наступальних планів, тому заявлені цілі Кремля дедалі більше розходяться з ситуацією на полі бою.

Інші заяви Зеленського

За словами Зеленського, Україна прагне провести обмін військовополоненими ще до старту нового раунду тристоронніх переговорів зі США та Росією, запланованого на 5-9 березня. Водночас формат і місце зустрічі коригуються через безпекову ситуацію на Близькому Сході.

Глава держави також попередив, що російські війська готують нову хвилю атак. За його словами, під прицілом можуть опинитися об'єкти критичної інфраструктури, логістика та системи водопостачання.

Крім того, президент прокоментував ймовірність виходу Росії з переговорного процесу у разі відмови України поступитися територіями Донбасу. Зеленський наголосив, що Київ не відступатиме від принципової позиції щодо територіальної цілісності та суверенітету держави.

Володимир Зеленський російські війська Мобілізація в росії війна в Україні ситуація на фронті
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
