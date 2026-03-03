Видео
Главная Новости дня Зеленский оценил возможность нового призыва в России

Зеленский оценил возможность нового призыва в России

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 00:15
Зеленський прокомментировал возможную мобилизацию в РФ — видео
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет информации о подготовке Россией новой мобилизации. В то же время, по его словам, оккупанты не отказываются от намерений продолжать давление на разных направлениях фронта.

Об этом украинский лидер заявил во время разговора с прессой 2 марта, информирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский о мобилизации в РФ

"По мобилизации новой информации нет. Если бы была всеобщая мобилизация, уверен, мы бы все об этом знали, потому что это был бы серьезный вызов и для нас, и внутри России", — сказал президент.

Глава государства отметил, что российские войска планируют активные действия на Донбассе, в Запорожской и Днепропетровской областях, а также присматриваются к Одесскому региону. Однако эти намерения, убежден президент, не соответствуют их реальным возможностям.

"Они не выполняли задачи на конец 25-го года, их карты не совпадают с реальностью, где находятся наши силы и где их силы. Они не могут начать мартовское наступление именно то, которое они хотели", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, российской армии не хватает ресурсов для реализации масштабных наступательных планов, поэтому заявленные цели Кремля все больше расходятся с ситуацией на поле боя.

Другие заявления Зеленского

По словам Зеленского, Украина стремится провести обмен военнопленными еще до старта нового раунда трехсторонних переговоров с США и Россией, запланированного на 5-9 марта. В то же время формат и место встречи корректируются из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Глава государства также предупредил, что российские войска готовят новую волну атак. По его словам, под прицелом могут оказаться объекты критической инфраструктуры, логистика и системы водоснабжения.

Кроме того, президент прокомментировал вероятность выхода России из переговорного процесса в случае отказа Украины уступить территории Донбасса. Зеленский отметил, что Киев не будет отступать от принципиальной позиции относительно территориальной целостности и суверенитета государства.

Владимир Зеленский российские войска Мобилизация в россии война в Украине ситуация на фронте
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
