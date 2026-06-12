Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський виключив російську мову з-під дії Європейської хартії

Зеленський виключив російську мову з-під дії Європейської хартії

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 21:12
Зеленський виключив російську мову з-під дії Європейської хартії
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4699-IX про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Відтепер російська виключена з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії.

Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук у пʼятницю, 12 червня, передає Новини.LIVE.

Виключення російської з Європейської хартії мов

Стефанчук назвав це рішення справедливим та закономірним. За його словами, мова держави-агресора не повинна отримувати захист через механізми, які створені для підтримки мов корінних народів і національних спільнот.

null
Законопроєкт. Фото: скриншот

"Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот. Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав. Це рішення — про гідність, справедливість і мовну безпеку України", — додав Стефанчук.

null
Допис Стефанчука. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого із захисту державної мови, у Полтаві запровадили обмеження на публічне використання російськомовного культурного продукту

Читайте також:

А віцепремʼєр-міністерка з гуманітарної політики України — міністерка культури Тетяни Бережної повідомляла, що більшість українців регулярно споживають російськомовний контент.

Володимир Зеленський Руслан Стефанчук російська мова
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації