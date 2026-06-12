Зеленський виключив російську мову з-під дії Європейської хартії

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4699-IX про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Відтепер російська виключена з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії.

Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук у пʼятницю, 12 червня, передає Новини.LIVE.

Виключення російської з Європейської хартії мов

Стефанчук назвав це рішення справедливим та закономірним. За його словами, мова держави-агресора не повинна отримувати захист через механізми, які створені для підтримки мов корінних народів і національних спільнот.

Законопроєкт. Фото: скриншот

"Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот. Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав. Це рішення — про гідність, справедливість і мовну безпеку України", — додав Стефанчук.

Допис Стефанчука. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого із захисту державної мови, у Полтаві запровадили обмеження на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Читайте також:

А віцепремʼєр-міністерка з гуманітарної політики України — міністерка культури Тетяни Бережної повідомляла, що більшість українців регулярно споживають російськомовний контент.