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Зеленский исключил русский язык из сферы действия Европейской хартии

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 21:12
Зеленский исключил русский язык из сферы действия Европейской хартии
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4699-IX о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или меньшинственных языков. Отныне русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии.

Об этом сообщил председатель ВРУ Руслан Стефанчук в пятницу, 12 июня, передает Новини.LIVE.

Исключение русского языка из Европейской хартии языков

Стефанчук назвал это решение справедливым и закономерным. По его словам, язык государства-агрессора не должен получать защиту через механизмы, созданные для поддержки языков коренных народов и национальных общин.

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Законопроект. Фото: скриншот

"Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин. Украина защищает государственный язык, уважает языковое и культурное разнообразие и лишает российское имперское влияние привилегий, которыми оно годами злоупотребляло. Это решение — о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины", — добавил Стефанчук.

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Пост Стефанчука. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного по защите государственного языка, в Полтаве ввели ограничения на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

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А вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Татьяна Бережная сообщала, что большинство украинцев регулярно потребляют русскоязычный контент.

Владимир Зеленский Руслан Стефанчук русский язык
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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