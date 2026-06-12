Зеленский исключил русский язык из сферы действия Европейской хартии

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4699-IX о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или меньшинственных языков. Отныне русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии.

Об этом сообщил председатель ВРУ Руслан Стефанчук в пятницу, 12 июня, передает Новини.LIVE.

Исключение русского языка из Европейской хартии языков

Стефанчук назвал это решение справедливым и закономерным. По его словам, язык государства-агрессора не должен получать защиту через механизмы, созданные для поддержки языков коренных народов и национальных общин.

Законопроект. Фото: скриншот

"Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин. Украина защищает государственный язык, уважает языковое и культурное разнообразие и лишает российское имперское влияние привилегий, которыми оно годами злоупотребляло. Это решение — о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины", — добавил Стефанчук.

Пост Стефанчука. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного по защите государственного языка, в Полтаве ввели ограничения на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

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