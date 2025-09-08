Зеленський нагородив українських розвідників — відео

Зеленський відзначив розвідників державними нагородами
Президент України Володимир Зеленський відзначив розвідників державними нагородами. Відомо, що 7 вересня був День воєнної розвідки.
Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 8 вересня.
Нагородження розвідників
"Щороку 7 вересня відзначаємо День воєнної розвідки України — день дуже багатьох наших українських сміливців, хоробрих сердець, які роблять межі наших можливостей значно ширшими — межі наших активних дій на фронті, межі нашої державної політики", — наголосив Зеленський.
Він наголосив, що відзначив українських розвідників державними нагородами. Глава держави подякував їм за роботу.
Нагадаємо, 7 вересня Зеленський привітав розвідників з професійним святом. За його словами, вони щодня роблять більше, ніж здається можливим.
Крім того, до розвідників звертався головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він подякував їм за професіоналізм.
