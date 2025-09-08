Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відзначив розвідників державними нагородами

Зеленський відзначив розвідників державними нагородами

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 16:55
Зеленський нагородив українських розвідників — відео
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський відзначив розвідників державними нагородами. Відомо, що 7 вересня був День воєнної розвідки.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 8 вересня.

Реклама
Читайте також:

Нагородження розвідників

"Щороку 7 вересня відзначаємо День воєнної розвідки України — день дуже багатьох наших українських сміливців, хоробрих сердець, які роблять межі наших можливостей значно ширшими — межі наших активних дій на фронті, межі нашої державної політики", — наголосив Зеленський.

Він наголосив, що відзначив українських розвідників державними нагородами. Глава держави подякував їм за роботу.

Нагадаємо, 7 вересня Зеленський привітав розвідників з професійним святом. За його словами, вони щодня роблять більше, ніж здається можливим.

Крім того, до розвідників звертався головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він подякував їм за професіоналізм.

Володимир Зеленський розвідка Україна нагорода державна нагорода
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації