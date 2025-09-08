Зеленський нагородив українських розвідників — відео

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський відзначив розвідників державними нагородами. Відомо, що 7 вересня був День воєнної розвідки.

Про це український лідер повідомив у Telegram у понеділок, 8 вересня.

Нагородження розвідників

"Щороку 7 вересня відзначаємо День воєнної розвідки України — день дуже багатьох наших українських сміливців, хоробрих сердець, які роблять межі наших можливостей значно ширшими — межі наших активних дій на фронті, межі нашої державної політики", — наголосив Зеленський.

Він наголосив, що відзначив українських розвідників державними нагородами. Глава держави подякував їм за роботу.

Нагадаємо, 7 вересня Зеленський привітав розвідників з професійним святом. За його словами, вони щодня роблять більше, ніж здається можливим.

Крім того, до розвідників звертався головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він подякував їм за професіоналізм.