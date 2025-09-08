Видео
Главная Новости дня Зеленский отметил разведчиков государственными наградами

Зеленский отметил разведчиков государственными наградами

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 16:55
Зеленский наградил украинских разведчиков — видео
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил разведчиков государственными наградами. Известно, что 7 сентября был День военной разведки.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 8 сентября.

Читайте также:

Награждение разведчиков

"Ежегодно 7 сентября отмечаем День военной разведки Украины — день очень многих наших украинских смельчаков, храбрых сердец, которые делают границы наших возможностей значительно шире — границы наших активных действий на фронте, границы нашей государственной политики", — подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что отметил украинских разведчиков государственными наградами. Глава государства поблагодарил их за работу.

Напомним, 7 сентября Зеленский поздравил разведчиков с профессиональным праздником. По его словам, они ежедневно делают больше, чем кажется возможным.

Кроме того, к разведчикам обращался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он поблагодарил их за профессионализм.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
