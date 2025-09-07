Зеленський привітав воєнних розвідників зі святом

Володимир Зеленський. Фото: Telegram-канал Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем воєнної розвідки, відзначивши їхню відвагу та важливий внесок у перемогу. Він підкреслив, що розвідники щодня роблять більше, ніж здається можливим, завдаючи втрат ворогу та зміцнюючи державу.

Про це Володимир Зеленський написав у власному Telegram-каналі у неділю, 7 вересня.

Привітання з Днем воєнної розвідки

Глава держави відзначив, що розвідники щодня роблять більше, ніж здається можливим. Вони знаходять слабкі місця ворога, вражають їх та додають сил українській державі. Саме завдяки їхній роботі Україна стає сильнішою, а ресурси окупантів виснажуються.

"Дякую за відвагу та відданість Україні. За все, що ви робите для держави та наших людей. Завжди пам’ятатимемо й будемо вдячні всім, хто віддав життя, виконуючи бойові завдання", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що праця воєнних розвідників наближає перемогу України та є ключовою для збереження безпеки країни. Він закликав віддати шану всім, хто виконує бойові завдання на передовій. Також Зеленський нагадав, що цей день є нагодою згадати полеглих героїв і підтримати тих, хто продовжує службу.

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов заявляв про можливість оголошення Кремлем мобілізації у будь-який момент.

Раніше ми також інформували, що керівник пресслужби ГУР Андрій Юсов називав ключовою метою російських сил до початку реальних перемовин активні наступальні дії.