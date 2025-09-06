ГУР назвало ключову мету РФ до переговорів

Керівник пресслужби ГУР МОУ Андрій Юсов. Фото: ГУР

Керівник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав ключову мету росіян до початку реальних перемовин. За його словами, до цього моменту окупанти будуть активно наступати.

Про це Андрій Юсов розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Юсов про мету РФ до моменту переговорів

За словами представника української розвідки, до моменту реальних перемовин росіяни будуть утримувати високі темпи наступу.

Юсов зазначив, що головна мета росіян до переговорів — продемонструвати, що вони контролюють якомога більше території. Для цього вони зокрема використовують тактику фейкових захоплень населених пунктів.

"До перемовин їхнє (росіян, — Ред.) завдання спробувати продемонструвати, що вони контролюють якомога більше територій. І ця історія про "прапороносців", яких відправляють лише з однією метою — забігти вглиб населеного пункту і навіть не захопити його, а просто поставити прапор, сфотографувати, і в принципі, на цьому їхня місія закінчується. Вони можуть гинути, як у більшості випадків і відбувається ", — пояснив представник ГУР.

Крім того, Юсов прокоментував відео з російського Генштабу, де Одеська та Миколаївська області позначені як територія РФ.

"У нас в інформаційному просторі гуляло теж багато карт, де і розподіл Росії був зафіксований. Такі от інформаційні операції. Зрозуміло, що ця карта була показана навмисно. Це частина такої дезінформаційної кампанії. Це ІПСО. Так вони також показують своє "прагнення" до миру", — зазначив Юсов.

Раніше Юсов спрогнозував, чи закінчиться повномасштабна війна в Україні до кінця 2025 року.

Також Юсов назвав кількість російських окупантів, що беруть участь у війні на території України.