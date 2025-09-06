Видео
Главная Новости дня Представитель ГУР назвал главную цель России до переговоров

Представитель ГУР назвал главную цель России до переговоров

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 22:56
ГУР назвало ключевую цель РФ до переговоров
Руководитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов. Фото: ГУР

Руководитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал ключевую цель россиян до начала реальных переговоров. По его словам, до этого момента оккупанты будут активно наступать.

Об этом Андрей Юсов рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Юсов о цели РФ до момента переговоров

По словам представителя украинской разведки, до момента реальных переговоров россияне будут удерживать высокие темпы наступления.

Юсов отметил, что главная цель россиян до переговоров — продемонстрировать, что они контролируют как можно больше территории. Для этого они в частности используют тактику фейковых захватов населенных пунктов.

"До переговоров их (россиян, — Ред.) задача попытаться продемонстрировать, что они контролируют как можно больше территорий. И эта история о "знаменосцах", которых отправляют только с одной целью — забежать вглубь населенного пункта и даже не захватить его, а просто поставить флаг, сфотографировать, и в принципе, на этом их миссия заканчивается. Они могут погибать, как в большинстве случаев и происходит", — пояснил представитель ГУР.

Кроме того, Юсов прокомментировал видео из российского Генштаба, где Одесская и Николаевская области обозначены как территория РФ.

"У нас в информационном пространстве гуляло тоже много карт, где и распределение России было зафиксировано. Такие вот информационные операции. Понятно, что эта карта была показана намеренно. Это часть такой дезинформационной кампании. Это ИПСО. Так они также показывают свое "стремление" к миру", — отметил Юсов.

Ранее Юсов спрогнозировал, закончится ли полномасштабная война в Украине до конца 2025 года.

Также Юсов назвал количество российских оккупантов, участвующих в войне на территории Украины.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
