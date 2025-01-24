У День зовнішньої розвідки України Зеленський вручив нагороди військовим

Володимир Зеленський вручає нагороду українській захисниці. Фото: Офіс Президента

В День зовнішньої розвідки України Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди та прапор Служби зовнішньої розвідки. Крім того, глава держави надав військові звання бригадного генерала.

Про це Володимир Зеленський повідомив в Telegram у п'ятницю, 24 січня.

Читайте також:

Президент відзначив українських розвідників

Глава держави привітав працівників і працівниць Служби зовнішньої розвідки України з їхнім професійним днем та подякував їм за роботу. Він зазначив, що саме завдяки розвідникам Україна може отримувати необхідну інформацію та досягати потрібних цілей.

"Багато про розвідку не скажеш публічно, але вам є за що подякувати. І нам треба більше такої роботи, таких результатів. Більше уражень російських військових об'єктів. Точні координати, точні ураження. Україні треба більше впливу на глобальну політику щодо нашої держави та війни. Треба, щоб лідери світу мали більше реальної інформації про те, що відбувається", — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський вручає військовому прапор Служби зовнішньої розвідки. Фото: Офіс Президента

Глава держави вручив розвідникам ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, княгині Ольги та Данила Галицького. Також Зеленський нагородив медалями "За військову службу Україні" та "За бездоганну службу" III ступеня.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський вручив нагороду матері полеглого захисника. Солдат Дмитро Масловський загинув у рукопашному бою з окупантом.

Також державні нагороди отримали 20 прикордонників. Відповідний указ підписав президент України. Відзнаки українським оборонцям вручив заступник голови ДПСУ генерал-майор Вадим Ченчик.