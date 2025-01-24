В День внешней разведки Украины Зеленский вручил награды военным

Владимир Зеленский вручает награду украинской защитнице. Фото: Офис Президента

В День внешней разведки Украины Владимир Зеленский вручил военным государственные награды и флаг Службы внешней разведки. Кроме того, глава государства присвоил военные звания бригадного генерала.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 24 января.

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Глава государства поздравил работников и работниц Службы внешней разведки Украины с их профессиональным днем и поблагодарил их за работу. Он отметил, что именно благодаря разведчикам Украина может получать необходимую информацию и достигать нужных целей.

"Много о разведке не скажешь публично, но вам есть за что поблагодарить. И нам надо больше такой работы, таких результатов. Больше поражений российских военных объектов. Точные координаты, точные поражения. Украине надо больше влияния на глобальную политику в отношении нашего государства и войны. Надо, чтобы лидеры мира имели больше реальной информации о том, что происходит", — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский вручает военному флаг Службы внешней разведки. Фото: Офис Президента

Глава государства вручил разведчикам ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, княгини Ольги и Даниила Галицкого. Также Зеленский наградил медалями "За военную службу Украине" и "За безупречную службу" III степени.

Напомним, раньше глава государства Владимир Зеленский вручил награду матери погибшего защитника. Солдат Дмитрий Масловский погиб в рукопашном бою с оккупантом.

Также государственные награды получили 20 пограничников. Соответствующий указ подписал президент Украины. Отличия украинским защитникам вручил заместитель председателя ГПСУ генерал-майор Вадим Ченчик.