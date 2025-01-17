20 прикордонників отримали державні нагороди за мужність і військову службу

Прикордонники. Фото: ДПСУ

Українським прикордонникам у п'ятницю, 17 січня, вручили державні нагороди. За указами президента відзнаки отримали 20 бійців.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.

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Так, згідно з Указами п’ять прикордонників нагороджені орденами "За мужність" третього ступеня, сім — медаллю "За військову службу Україні" та ще вісьмом воїнам вручили медалі "Захиснику Вітчизни".

Вручення нагороди. Фото: ДПСУ

Вручення нагороди. Фото: ДПСУ

Вручення нагороди. Фото: ДПСУ

Вручення нагороди. Фото: ДПСУ

Вручення нагороди. Фото: ДПСУ

Вручення нагороди. Фото: ДПСУ

Вручення нагороди. Фото: ДПСУ

Вручення нагороди. Фото: ДПСУ

Вручення нагороди. Фото: ДПСУ

Відомо, що відзнаки захисникам вручив заступник голови ДПСУ генерал-майор Вадим Ченчик.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, наприкінці грудня Президент України Володимир Зеленський вручив захисникам найвищі державні нагороди — "Золоті Зірки Героїв України" та "Хрест бойових заслуг".

Також ми писали, що в Україні передбачений штраф за носіння державних нагород. Це стосується тих людей, які привласнюють собі чужі заслуги.