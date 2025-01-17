20 прикордонників отримали державні нагороди за мужність і військову службу

У ДПСУ нагородили орденами та медалями 20 бійців — фото
Українським прикордонникам у п'ятницю, 17 січня, вручили державні нагороди. За указами президента відзнаки отримали 20 бійців.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.
Нагороди для воїнів ДПСУ
Так, згідно з Указами п’ять прикордонників нагороджені орденами "За мужність" третього ступеня, сім — медаллю "За військову службу Україні" та ще вісьмом воїнам вручили медалі "Захиснику Вітчизни".
Відомо, що відзнаки захисникам вручив заступник голови ДПСУ генерал-майор Вадим Ченчик.
Нагадаємо, наприкінці грудня Президент України Володимир Зеленський вручив захисникам найвищі державні нагороди — "Золоті Зірки Героїв України" та "Хрест бойових заслуг".
Також ми писали, що в Україні передбачений штраф за носіння державних нагород. Це стосується тих людей, які привласнюють собі чужі заслуги.
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