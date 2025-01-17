20 пограничников получили государственные награды за мужество и военную службу

В ГПСУ наградили орденами и медалями 20 бойцов — фото
Украинским пограничникам в пятницу, 17 января, вручили государственные награды. По указам президента награды получили 20 бойцов.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.
Награды для воинов ГПСУ
Так, согласно Указам пять пограничников награждены орденами "За мужество" третьей степени, семь — медалью "За военную службу Украине" и еще восьмерым воинам вручили медали "Защитнику Отечества".
Известно, что награды защитникам вручил заместитель председателя ГПСУ генерал-майор Вадим Ченчик.
Напомним, в конце декабря Президент Украины Владимир Зеленский вручил защитникам высшие государственные награды — "Золотые Звезды Героев Украины" и "Крест боевых заслуг".
Также мы писали, что в Украине предусмотрен штраф за ношение государственных наград. Это касается тех людей, которые присваивают себе чужие заслуги.
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