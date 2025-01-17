20 пограничников получили государственные награды за мужество и военную службу

Пограничники. Фото: ГПСУ

Украинским пограничникам в пятницу, 17 января, вручили государственные награды. По указам президента награды получили 20 бойцов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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Так, согласно Указам пять пограничников награждены орденами "За мужество" третьей степени, семь — медалью "За военную службу Украине" и еще восьмерым воинам вручили медали "Защитнику Отечества".

Вручение награды. Фото: ГПСУ

Вручение награды. Фото: ГПСУ

Вручение награды. Фото: ГПСУ

Вручение награды. Фото: ГПСУ

Вручение награды. Фото: ГПСУ

Вручение награды. Фото: ГПСУ

Вручение награды. Фото: ГПСУ

Вручение награды. Фото: ГПСУ

Вручение награды. Фото: ГПСУ

Известно, что награды защитникам вручил заместитель председателя ГПСУ генерал-майор Вадим Ченчик.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в конце декабря Президент Украины Владимир Зеленский вручил защитникам высшие государственные награды — "Золотые Звезды Героев Украины" и "Крест боевых заслуг".

Также мы писали, что в Украине предусмотрен штраф за ношение государственных наград. Это касается тех людей, которые присваивают себе чужие заслуги.