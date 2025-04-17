Зеленський відзначив роль США у здобутті критично важливих даних

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Україна не могла б виявляти запуски балістичних ракет з боку ворога. За його словами, саме американська розвідка надає критично важливу інформацію, яка дозволяє вчасно попереджати населення про ракетну небезпеку.

Про це український лідер повідомив під час свого брифінгу у четвер, 17 квітня.

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"Чому всі нервували, коли був ризик довгої заморозки передачі розвідданих американською стороною? Тому що американська сторона допомагає нам з тим, щоб ми сказали нашим людям, що летить балістика... Ми не бачимо, коли балістика виходить, із цим допомагають партнери", — пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що така співпраця дозволяє зберігати життя українців, адже балістичні ракети летять дуже швидко, і час на реагування є критично обмеженим.

Нагадаємо, що під час цієї ж пресконференції Володимир Зеленський заявив, що проти російських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер" будуть введені санкції.

Крім того, український лідер заявив, що Україна готова підтримувати всеосяжне припинення вогню, але Росія в цьому не зацікавлена.