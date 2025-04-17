Зеленский отметил роль США в получении критически важных данных

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки Соединенных Штатов Украина не могла бы выявлять запуски баллистических ракет со стороны врага. По его словам, именно американская разведка предоставляет критически важную информацию, которая позволяет вовремя предупреждать население о ракетной опасности.

Об этом украинский лидер сообщил во время своего брифинга в четверг, 17 апреля.

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"Почему все нервничали, когда был риск долгой заморозки передачи разведданных американской стороной? Потому что американская сторона помогает нам с тем, чтобы мы сказали нашим людям, что летит баллистика... Мы не видим, когда баллистика выходит, с этим помогают партнеры", — пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такое сотрудничество позволяет сохранять жизни украинцев, ведь баллистические ракеты летят очень быстро, и время на реагирование критически ограничено.

Напомним, что во время этой же пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что против российских пропагандистов и производителей ракет "Искандер" будут введены санкции.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Украина готова поддерживать всеобъемлющее прекращение огня, но Россия в этом не заинтересована.