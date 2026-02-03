Зеленський нагородив Рожковського та Кушніра за порятунок людей

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив про відзначення орденами "За мужність" двох українців, які рятували людей після російських обстрілів. Йдеться про військового Владислава Рожковського та воєнного кореспондента Мар'яна Кушніра.

Про це Володимир Зеленський сповістив у Telegram.

Зеленський нагородив військовослужбовця та журналіста орденами

Як уточнив глава держави, сержант 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Владислав Рожковський на позивний Омар допомагав постраждалим після удару російських ударних дронів по пасажирському потягу на Харківщині минулого тижня.

"Одразу після обстрілу почав допомагати людям з евакуацією та надавав медичну допомогу всім, хто цього потребував", — зауважив глава держави.

Другу нагороду, за словами Зеленського, отримав воєнкор "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір. Президент зазначив, що журналіст урятував чотирирічну дитину з квартири після російської атаки ударними дронами на Київщині.

"Пишаюся, що Україна має таких людей. Дякую за небайдужість і захист життів – і на фронті, і в тилу. Саме завдяки таким людям наша країна тримається і бореться проти ворога. Дякую!" — повідомив Зеленський.

