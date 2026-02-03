Відео
Головна Новини дня Зеленський відзначив орденом "За мужність" військового і воєнкора

Зеленський відзначив орденом "За мужність" військового і воєнкора

Дата публікації: 3 лютого 2026 13:20
Зеленський нагородив Рожковського та Кушніра за порятунок людей
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив про відзначення орденами "За мужність" двох українців, які рятували людей після російських обстрілів. Йдеться про військового Владислава Рожковського та воєнного кореспондента Мар'яна Кушніра.

Про це Володимир Зеленський сповістив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський нагородив військовослужбовця та журналіста орденами

Як уточнив глава держави, сержант 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Владислав Рожковський на позивний Омар допомагав постраждалим після удару російських ударних дронів по пасажирському потягу на Харківщині минулого тижня.

"Одразу після обстрілу почав допомагати людям з евакуацією та надавав медичну допомогу всім, хто цього потребував", — зауважив глава держави.

Другу нагороду, за словами Зеленського, отримав воєнкор "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір. Президент зазначив, що журналіст урятував чотирирічну дитину з квартири після російської атаки ударними дронами на Київщині.

"Пишаюся, що Україна має таких людей. Дякую за небайдужість і захист життів – і на фронті, і в тилу. Саме завдяки таким людям наша країна тримається і бореться проти ворога. Дякую!" — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський та Генсек НАТО Марк Рютте вшанували пам'ять полеглих воїнів України.

Також глава держави відреагував на масований удар Росії по Україні.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
