Володимир Зеленський ушанував з Марком Рютте пам’ять загиблих захисників України

Володимир Зеленський та Марк Рютте ставлять свічки біля меморіалу. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вшанування пам'яті загиблих українських військових на Майдані Незалежності. Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він відвідав Народний меморіал національної пам’яті, створений на честь захисників і захисниць України, які віддали життя у війні проти російської агресії.

Відеокадри опублікувала пресслужба Офісу Президента України.

Зеленський разом з Рютте вшанував пам'ять полеглих захисників та захисниць України.

Під час візиту Зеленський і Рютте вшанували полеглих хвилиною мовчання. Глава держави наголосив, що збереження пам'яті про загиблих захисників є обов'язком суспільства і держави.

"Разом із Марком Рютте сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць. Вічна шана нашим воїнам. Вічна вдячність за подвиг і захист країни. Наш обов'язок – берегти пам’ять про наших полеглих героїв", — повідомив Зеленський

Нагадаємо, Марк Рютте прибув до Києва та вже відкрив засідання Верховної Ради.

Тим часом в Україні триває ліквідація наслідків російської атаки дронами та ракетами. Є масштабні руйнування та проблеми з подачею опалення та електрики в кількох областях.