Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський і Рютте відвідали меморіал загиблих захисників

Зеленський і Рютте відвідали меморіал загиблих захисників

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 11:43
Володимир Зеленський ушанував з Марком Рютте пам’ять загиблих захисників України
Володимир Зеленський та Марк Рютте ставлять свічки біля меморіалу. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вшанування пам'яті загиблих українських військових на Майдані Незалежності. Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він відвідав Народний меморіал національної пам’яті, створений на честь захисників і захисниць України, які віддали життя у війні проти російської агресії.

Відеокадри опублікувала пресслужба Офісу Президента України.

Реклама
Читайте також:

Зеленський разом з Рютте вшанував пам'ять полеглих захисників та захисниць України.

Під час візиту Зеленський і Рютте вшанували полеглих хвилиною мовчання. Глава держави наголосив, що збереження пам'яті про загиблих захисників є обов'язком суспільства і держави.

"Разом із Марком Рютте сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць. Вічна шана нашим воїнам. Вічна вдячність за подвиг і захист країни. Наш обов'язок – берегти пам’ять про наших полеглих героїв", — повідомив Зеленський

Нагадаємо, Марк Рютте прибув до Києва та вже відкрив засідання Верховної Ради.

Тим часом в Україні триває ліквідація наслідків російської атаки дронами та ракетами. Є масштабні руйнування та проблеми з подачею опалення та електрики в кількох областях. 

Володимир Зеленський Київ НАТО Марк Рютте
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації