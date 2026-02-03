Видео
Главная Новости дня Зеленский и Рютте посетили мемориал погибших защитников

Зеленский и Рютте посетили мемориал погибших защитников

Дата публикации 3 февраля 2026 11:43
Владимир Зеленский почтил с Марком Рютте память погибших защитников Украины
Владимир Зеленский и Марк Рютте ставят свечи возле мемориала. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о почтении памяти погибших украинских военных на Майдане Независимости. Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он посетил Народный мемориал национальной памяти, созданный в честь защитников и защитниц Украины, которые отдали жизнь в войне против российской агрессии.

Видеокадры опубликовала пресс-служба Офиса Президента Украины.

Во время визита Зеленский и Рютте почтили павших минутой молчания. Глава государства подчеркнул, что сохранение памяти о погибших защитниках является обязанностью общества и государства.

"Вместе с Марком Рютте сегодня здесь почтили память погибших украинских защитников и защитниц. Вечное уважение нашим воинам. Вечная благодарность за подвиг и защиту страны. Наш долг — беречь память о наших павших героях", — сообщил Зеленский

Напомним, Марк Рютте прибыл в Киев и уже открыл заседание Верховной Рады.

Тем временем в Украине продолжается ликвидация последствий российской атаки дронами и ракетами. Есть масштабные разрушения и проблемы с подачей отопления и электричества в нескольких областях.

Владимир Зеленский Киев НАТО Марк Рютте
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
