Зеленский наградил Рожковского и Кушнира за спасение людей

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский сообщил о награждении орденами "За мужество" двух украинцев, которые спасали людей после российских обстрелов. Речь идет о военном Владиславе Рожковском и военном корреспонденте Марьяне Кушнире.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский наградил военнослужащего и журналиста орденами

Как уточнил глава государства, сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Владислав Рожковский с позывным Омар помогал пострадавшим после удара российских ударных дронов по пассажирскому поезду на Харьковщине на прошлой неделе.

"Сразу после обстрела начал помогать людям с эвакуацией и оказывал медицинскую помощь всем, кто в этом нуждался", — отметил глава государства.

Вторую награду, по словам Зеленского, получил военкор "Радио Свобода" Марьян Кушнир. Президент отметил, что журналист спас четырехлетнего ребенка из квартиры после российской атаки ударными дронами в Киевской области.

"Горжусь, что Украина имеет таких людей. Спасибо за неравнодушие и защиту жизней - и на фронте, и в тылу. Именно благодаря таким людям наша страна держится и борется против врага. Спасибо! " — сообщил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский и Генсек НАТО Марк Рютте почтили память павших воинов Украины.

Также глава государства отреагировал на массированный удар России по Украине.