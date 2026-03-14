Зеленський відзначив нагородами українців у День добровольця

Володимир Зеленський вручає нагороду українському захиснику. Фото: Facebook/zelenskyy.official

Сьогодні, 14 березня, відзначають День українського добровольця. З цієї нагоди Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям та цивільним. Крім того, глава держави передав посмертні нагороди близьким загиблих воїнів.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Нагородження від Президента у День українських добровольців

Президент вручив нагороди цивільним українцям та військовослужбовцям у День українського добровольця. Глава держави також передав відзнаки рідним тих, хто загинув в боротьбі за Батьківщину.

Під час заходу Зеленський зазначив, що після нападу РФ у 2014 році та повномасштабного російського вторгнення у 2022 році тисячі добровольців стали на захист України, незалежності та нашого народу. Це були небайдужі, які обрали боротися замість боятися.

Президент нагороджує військового. Фото: Facebook/zelenskyy.official

"Кожен український доброволець, який обрав захист нашої держави й не побоявся Росії, — такі люди своїм вибором і вірою в Україну допомогли мільйонам інших бути з Україною та вірити, що українці зможуть пройти цю війну й захистити себе", — зазначив Зеленський.

Зеленський передає нагороду. Фото: Facebook/zelenskyy.official

Він зауважив, що Україна розуміє, як багато роблять добровольці. Він наголосив, що пам'ять про кожного, хто віддав своє життя через захист незалежності, будуть шанувати завжди.

День українського добровольця

17 січня 2017 року було ухвалено рішення про встановлення Дня українського добровольця 14 березня. Це передбачає Постанова № 1822 Верховної Ради.

В цей день в Україні вшановують героїзм тих, хто став на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Дату 14 березня для відзначення Дня українських добровольців обрали не випадково. Саме цього дня у 2014 році з Майдану відправилися перші добровольці на тренувальну базу в Нових Петрівцях, що на Київщині.

Сьогодні до українців також звернувся очільник ОП Кирило Буданов. Він зауважив, що саме добровольці разом з регулярною армією у 2014 році стали між ворогом і Україною. Вони першими прийняли на себе удар і витримали.

Також мер Харкова Ігор Терехов подякував українцям за сміливість у День добровольця. Він наголосив, що саме завдяки мужності таких людей держава тримається досі.