Зеленский отметил наградами украинцев в День добровольца

Дата публикации 14 марта 2026 16:33
Владимир Зеленский вручает награду украинскому защитнику. Фото: Facebook/zelenskyy.official

Сегодня, 14 марта, отмечают День украинского добровольца. По этому случаю Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим и гражданским. Кроме того, глава государства передал посмертные награды близким погибших воинов.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Реклама
Награждение от Президента в День украинских добровольцев

Президент вручил награды гражданским украинцам и военнослужащим в День украинского добровольца. Глава государства также передал награды родным тех, кто погиб в борьбе за Родину.

Во время мероприятия Зеленский отметил, что после нападения РФ в 2014 году и полномасштабного российского вторжения в 2022 году тысячи добровольцев стали на защиту Украины, независимости и нашего народа. Это были неравнодушные, которые выбрали бороться вместо того, чтобы бояться.

Президент награждает военного. Фото: Facebook/zelenskyy.official

"Каждый украинский доброволец, который выбрал защиту нашего государства и не побоялся России, — такие люди своим выбором и верой в Украину помогли миллионам других быть с Украиной и верить, что украинцы смогут пройти эту войну и защитить себя", — отметил Зеленский.

Зеленский передает награду. Фото: Facebook/zelenskyy.official

Он отметил, что Украина понимает, как много делают добровольцы. Он подчеркнул, что память о каждом, кто отдал свою жизнь за защиту независимости, будут уважать всегда.

День украинского добровольца

17 января 2017 года было принято решение об установлении Дня украинского добровольца 14 марта. Это предусматривает Постановление № 1822 Верховной Рады.

В этот день в Украине чествуют героизм тех, кто стал на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Дату 14 марта для празднования Дня украинских добровольцев выбрали не случайно. Именно в этот день в 2014 году с Майдана отправились первые добровольцы на тренировочную базу в Новых Петровцах Киевской области.

Сегодня к украинцам также обратился глава ОП Кирилл Буданов. Он отметил, что именно добровольцы вместе с регулярной армией в 2014 году стали между врагом и Украиной. Они первыми приняли на себя удар и выдержали.

Также мэр Харькова Игорь Терехов поблагодарил украинцев за смелость в День добровольца. Он отметил, что именно благодаря мужеству таких людей государство держится до сих пор.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

