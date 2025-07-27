Зеленський вручив медикам державні нагороди

Зеленський нагороджує медиків державними нагородами. Фото: ОПУ

У День медичного працівника України, 27 липня, Президент Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками в одному з медцентрів системи МВС. Глава держави привітав медиків із професійним святом і відзначив їх державними нагородами.

Про це лідер України повідомив у Telegram.

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Зеленський нагороджує медиків державними нагородами. Фото: ОПУ

Зеленський привітав медиків із професійним святом

"Хочу привітати всіх наших лікарів, медичних сестричок і братів та всіх, хто присвятив своє життя надзвичайно важливій меті — лікувати та рятувати. Лікувати, рятувати наших українців, допомагати з реабілітацією, допомагати передусім нашим воїнам сьогодні", — зазначив президент.

Глава держави наголосив, що навіть у дуже небезпечних умовах поблизу фронту і в прикордонних регіонах наші люди отримують медичну допомогу.

За словами Зеленського, надзвичайно важлива праця всіх, хто розвиває в Україні систему реабілітації, відновлення після поранень.

Зеленський нагороджує медиків державними нагородами. Фото: ОПУ

"Тут і державні установи, тут і багато комунальних установ, і багато приватних установ, багато ініціатив у нашому суспільстві є. Є команди, є фахова, доказова, системна реабілітація", — зауважив лідер країни.

Він подякував українським медикам за роботу й закликав пам’ятати всіх лікарів, медичних сестер і братів, бойових медиків, які загинули від російських ударів. Їхню пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання.

Зеленський нагороджує медиків державними нагородами. Фото: ОПУ

Глава держави відзначив військових і цивільних медиків орденами й медалями та присвоїв почесні звання "Заслужений лікар України" і "Заслужений працівник охорони здоров'я України".

Нагороди отримали бойові медики, які в складних умовах евакуюють поранених воїнів із поля бою та надають першу медичну допомогу. А також цивільні медпрацівники, які з перших днів повномасштабної війни РФ допомагають постраждалим, продовжують працювати у прифронтових регіонах і організовують роботу медичних служб.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до українських медиків у професійне свято.

Посол у Великій Британії Валерій Залужний також привітав українських медиків із професійним святом.