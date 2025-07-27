День медика — Валерій Залужний привітав лікарів

Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

У неділю, 27 липня, в Україні святкують День медичного працівника. Посол у Великій Британії Валерій Залужний також привітав українських медиків із професійним святом.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України у Telegram подякував лікарям за щоденний порятунок життів.

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Залужний привітав з Днем медика

Посол подякував лікарям за самопожертву та щоденну працю, яка рятує тисячі життів.

"У війни обличчя горя. І це горе завжди поруч. Проте є і Ангели, які щомиті борються за кожного з нас. Вони зовсім беззахисні, бо лише в білих халатах. І повністю віддають себе нам. Така у них доля. І таке покликання. З вашим Днем, Ангели. Нехай вас вистачить на кожного з нас. І дякуємо за все", — написав Залужний.

Допис Валерія Залужного. Фото: скриншот

Раніше Володимир Зеленський звернувся до українських медиків у професійне свято.

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