День медика — Валерій Залужний привітав лікарів

Залужний привітав українських медиків
У неділю, 27 липня, в Україні святкують День медичного працівника. Посол у Великій Британії Валерій Залужний також привітав українських медиків із професійним святом.
Колишній головнокомандувач Збройних сил України у Telegram подякував лікарям за щоденний порятунок життів.
Залужний привітав з Днем медика
Посол подякував лікарям за самопожертву та щоденну працю, яка рятує тисячі життів.
"У війни обличчя горя. І це горе завжди поруч. Проте є і Ангели, які щомиті борються за кожного з нас. Вони зовсім беззахисні, бо лише в білих халатах. І повністю віддають себе нам. Така у них доля. І таке покликання. З вашим Днем, Ангели. Нехай вас вистачить на кожного з нас. І дякуємо за все", — написав Залужний.
Раніше Володимир Зеленський звернувся до українських медиків у професійне свято.
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