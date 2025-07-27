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Залужний привітав українських медиків

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 17:45
День медика — Валерій Залужний привітав лікарів
Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

У неділю, 27 липня, в Україні святкують День медичного працівника. Посол у Великій Британії Валерій Залужний також привітав українських медиків із професійним святом. 

Колишній головнокомандувач Збройних сил України у Telegram подякував лікарям за щоденний порятунок життів.

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Посол подякував лікарям за самопожертву та щоденну працю, яка рятує тисячі життів.

"У війни обличчя горя. І це горе завжди поруч. Проте є і Ангели, які щомиті борються за кожного з нас. Вони зовсім беззахисні, бо лише в білих халатах. І повністю віддають себе нам. Така у них доля. І таке покликання. З вашим Днем, Ангели. Нехай вас вистачить на кожного з нас. І дякуємо за все", — написав Залужний.

Валерій Залужний привітав медиків
Допис Валерія Залужного. Фото: скриншот

Раніше Володимир Зеленський звернувся до українських медиків у професійне свято.

А також ми писали, як привітати рідних та близьких з Днем медика.

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Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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