Залужний захоплюється роботою рятувальників – що сказав

Залужний емоційно висловився про роботу українських рятувальників
Українські рятувальники — герої. Вони щодня і щогодини рятують найцінніше — життя.
На цьому наголосив колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол у Великій Британії Валерій Залужний та опублікував фото вогнеборців.
Рятувальники гасять пожежі після атак РФ
Залужний висловив "безмежну вдячність" рятувальникам.
"Читаючи про чергові обстріли, неможливо не вдивитися у ці фото. На них — сила та мужність. Тяжка фізична праця та відвага. Щоб врятувати найцінніше — життя", — написав він.
Нагадаємо, росіяни в ніч проти 26 липня масовано обстріляли Харків. Гатили авіабомбами, балістикою та "шахедами". Є постраждалі рятувальники. Ворог завдав повторного удару, щойно підрозділи почали гасити вогонь.
Вчора ввечері під час пожежі в Одесі рятувальники врятували 23 людини та три собаки.
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