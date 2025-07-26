Залужний захоплюється роботою рятувальників – що сказав

Валерій Залужний. Фото з соцмереж Залужного

Українські рятувальники — герої. Вони щодня і щогодини рятують найцінніше — життя.

На цьому наголосив колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол у Великій Британії Валерій Залужний та опублікував фото вогнеборців.

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Залужний висловив "безмежну вдячність" рятувальникам.

"Читаючи про чергові обстріли, неможливо не вдивитися у ці фото. На них — сила та мужність. Тяжка фізична праця та відвага. Щоб врятувати найцінніше — життя", — написав він.

Підрозділ ДСНС ліквідовує пожежу на Сумщині. Фото: ДСНС Сумщини

Приборкування пожежі на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Рятувальник після ліквідації пожежі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Масштабна пожежа на Сумщині. Фото: ДСНС Сумщини

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 26 липня масовано обстріляли Харків. Гатили авіабомбами, балістикою та "шахедами". Є постраждалі рятувальники. Ворог завдав повторного удару, щойно підрозділи почали гасити вогонь.

Вчора ввечері під час пожежі в Одесі рятувальники врятували 23 людини та три собаки.