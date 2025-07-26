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Залужный эмоционально высказался о работе украинских спасателей

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 14:37
Залужный увлекается работой спасателей – что сказал
Валерий Залужный. Фото из соцсетей Залужного

Украинские спасатели — герои. Они ежедневно и ежечасно спасают самое ценное — жизнь.

Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный и опубликовал фото пожарных.

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Залужный выразил "безграничную благодарность" спасателям.

"Читая об очередных обстрелах, невозможно не всмотреться в эти фото. На них — сила и мужество. Тяжелый физический труд и отвага, чтобы спасти самое ценное — жизнь", — написал он.

рятувальники гасять пожежу
Подразделение ГСЧС ликвидирует пожар в Сумской области. Фото: ГСЧС Сумской области
пожежа на Дніпропетровщині
Ликвидация пожара в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС Днепропетровской области
рятувальник на колінах
Спасатель после ликвидации пожара. Фото: ГСЧС Днепропетровской области
горить будинок
Масштабный пожар в Сумской области. Фото: ГСЧС Сумской области

Напомним, россияне в ночь на 26 июля массированно обстреляли Харьков. Били авиабомбами, баллистикой и "шахедами". Есть пострадавшие спасатели. Враг нанес повторный удар, как только подразделения начали тушить огонь.

Вчера вечером во время пожара в Одессе спасатели спасли 23 человека и три собаки.

пожар Валерий Залужный обстрелы спасатели війна
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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