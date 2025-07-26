Залужный увлекается работой спасателей – что сказал

Залужный эмоционально высказался о работе украинских спасателей
Украинские спасатели — герои. Они ежедневно и ежечасно спасают самое ценное — жизнь.
Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный и опубликовал фото пожарных.
Спасатели тушат пожары после атак РФ
Залужный выразил "безграничную благодарность" спасателям.
"Читая об очередных обстрелах, невозможно не всмотреться в эти фото. На них — сила и мужество. Тяжелый физический труд и отвага, чтобы спасти самое ценное — жизнь", — написал он.
Напомним, россияне в ночь на 26 июля массированно обстреляли Харьков. Били авиабомбами, баллистикой и "шахедами". Есть пострадавшие спасатели. Враг нанес повторный удар, как только подразделения начали тушить огонь.
Вчера вечером во время пожара в Одессе спасатели спасли 23 человека и три собаки.
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