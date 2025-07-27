День медика — Валерий Залужный поздравил врачей

Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

В воскресенье, 27 июля, в Украине празднуют День медицинского работника. Посол в Великобритании Валерий Залужный также поздравил украинских медиков с профессиональным праздником.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины в Telegram поблагодарил врачей за ежедневное спасение жизней.

Реклама

Читайте также:

Залужный поздравил с Днем медика

Посол поблагодарил врачей за самопожертвование и ежедневный труд, который спасает тысячи жизней.

"У войны лицо горя. И это горе всегда рядом. Однако есть и Ангелы, которые ежесекундно борются за каждого из нас. Они совсем беззащитны, потому что только в белых халатах. И полностью отдают себя нам. Такая у них судьба. И такое призвание. С вашим Днем, Ангелы. Пусть вас хватит на каждого из нас. И спасибо за все", — написал Залужный.

Сообщение Валерия Залужного. Фото: скриншот

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинским медикам в профессиональный праздник.

А также мы писали, как поздравить родных и близких с Днем медика.