День медика — Валерий Залужный поздравил врачей

Залужный поздравил украинских медиков
В воскресенье, 27 июля, в Украине празднуют День медицинского работника. Посол в Великобритании Валерий Залужный также поздравил украинских медиков с профессиональным праздником.
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины в Telegram поблагодарил врачей за ежедневное спасение жизней.
Залужный поздравил с Днем медика
Посол поблагодарил врачей за самопожертвование и ежедневный труд, который спасает тысячи жизней.
"У войны лицо горя. И это горе всегда рядом. Однако есть и Ангелы, которые ежесекундно борются за каждого из нас. Они совсем беззащитны, потому что только в белых халатах. И полностью отдают себя нам. Такая у них судьба. И такое призвание. С вашим Днем, Ангелы. Пусть вас хватит на каждого из нас. И спасибо за все", — написал Залужный.
Ранее Владимир Зеленский обратился к украинским медикам в профессиональный праздник.
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