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Залужный поздравил украинских медиков

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Дата публикации 27 июля 2025 17:45
День медика — Валерий Залужный поздравил врачей
Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

В воскресенье, 27 июля, в Украине празднуют День медицинского работника. Посол в Великобритании Валерий Залужный также поздравил украинских медиков с профессиональным праздником.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины в Telegram поблагодарил врачей за ежедневное спасение жизней.

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Посол поблагодарил врачей за самопожертвование и ежедневный труд, который спасает тысячи жизней.

"У войны лицо горя. И это горе всегда рядом. Однако есть и Ангелы, которые ежесекундно борются за каждого из нас. Они совсем беззащитны, потому что только в белых халатах. И полностью отдают себя нам. Такая у них судьба. И такое призвание. С вашим Днем, Ангелы. Пусть вас хватит на каждого из нас. И спасибо за все", — написал Залужный.

Валерій Залужний привітав медиків
Сообщение Валерия Залужного. Фото: скриншот

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинским медикам в профессиональный праздник.

А также мы писали, как поздравить родных и близких с Днем медика.

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Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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