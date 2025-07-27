Зеленский отметил медиков государственными наградами

Зеленский награждает медиков государственными наградами. Фото: ОПУ

В День медицинского работника Украины, 27 июля, Президент Владимир Зеленский встретился с боевыми и гражданскими медиками в одном из медцентров системы МВД. Глава государства поздравил медиков с профессиональным праздником и отметил их государственными наградами.

Об этом лидер Украины сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский награждает медиков государственными наградами. Фото: ОПУ

Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником

"Хочу поздравить всех наших врачей, медицинских сестер и братьев и всех, кто посвятил свою жизнь чрезвычайно важной цели — лечить и спасать. Лечить, спасать наших украинцев, помогать с реабилитацией, помогать прежде всего нашим воинам сегодня", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что даже в очень опасных условиях вблизи фронта и в приграничных регионах наши люди получают медицинскую помощь.

По словам Зеленского, чрезвычайно важна работа всех, кто развивает в Украине систему реабилитации, восстановления после ранений.

Зеленский награждает медиков государственными наградами. Фото: ОПУ

"Здесь и государственные учреждения, здесь и много коммунальных учреждений, и много частных учреждений, много инициатив в нашем обществе есть. Есть команды, есть профессиональная, доказательная, системная реабилитация", — отметил лидер страны.

Он поблагодарил украинских медиков за работу и призвал помнить всех врачей, медицинских сестер и братьев, боевых медиков, погибших от российских ударов. Их память присутствующие почтили минутой молчания.

Зеленский награждает медиков государственными наградами. Фото: ОПУ

Глава государства отметил военных и гражданских медиков орденами и медалями и присвоил почетные звания "Заслуженный врач Украины" и "Заслуженный работник здравоохранения Украины".

Награды получили боевые медики, которые в сложных условиях эвакуируют раненых воинов с поля боя и оказывают первую медицинскую помощь. А также гражданские медработники, которые с первых дней полномасштабной войны РФ помогают пострадавшим, продолжают работать в прифронтовых регионах и организуют работу медицинских служб.

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинским медикам в профессиональный праздник.

Посол в Великобритании Валерий Залужный также поздравил украинских медиков с профессиональным праздником.