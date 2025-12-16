Зеленський відвідав поранених українських воїнів у реабілітаційному центрі в Нідерландах

Зеленський відзначив бійців, що проходять лікування в Нідерландах
Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з українськими військовими. Вони проходять відновлення після поранень у нідерландському військовому реабілітаційному центрі Аарденбург.
Про це український лідер написав у Telegram у вівторок, 16 грудня.
Візит Зеленського у реабілітаційний центр у Нідерландах
Медичний заклад спеціалізується на реабілітації військовослужбовців із важкими травмами та вважається одним із провідних у Нідерландах.
За словами глави держави, з 2021 року лікування в центрі вже пройшли 87 українських захисників. Зеленський подякував працівникам реабілітаційного центру, а також уряду та народу Нідерландів за постійну підтримку України і допомогу українським воїнам.
Під час візиту президент поспілкувався з військовими та їхніми родинами, висловивши вдячність за службу й захист країни. Він наголосив, що Україна пишається своїми захисниками, які ціною власного здоров’я відстоюють незалежність держави.
У межах зустрічі Володимир Зеленський також відзначив українських військовослужбовців державними нагородами. Захисники отримали ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, а також медаль "За військову службу Україні" як знак подяки від усього українського народу за внесок у збереження держави.
Нагадаємо, що 16 грудня Володимир Зеленський також прибув на зустріч до короля Нідерландів Віллема-Александра в палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі.
Крім того, український лідер прові зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом та обговорив спільне оборонне виробництво та допомогу.
