Зеленский посетил раненых украинских воинов в реабилитационном центре в Нидерландах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с украинскими военными. Они проходят восстановление после ранений в нидерландском военном реабилитационном центре Аарденбург.

Об этом украинский лидер написал в Telegram во вторник, 16 декабря.

Визит Зеленского в реабилитационный центр в Нидерландах

Медицинское учреждение специализируется на реабилитации военнослужащих с тяжелыми травмами и считается одним из ведущих в Нидерландах.

По словам главы государства, с 2021 года лечение в центре уже прошли 87 украинских защитников. Зеленский поблагодарил работников реабилитационного центра, а также правительство и народ Нидерландов за постоянную поддержку Украины и помощь украинским воинам.

Во время визита президент пообщался с военными и их семьями, выразив благодарность за службу и защиту страны. Он подчеркнул, что Украина гордится своими защитниками, которые ценой собственного здоровья отстаивают независимость государства.

В рамках встречи Владимир Зеленский также отметил украинских военнослужащих государственными наградами. Защитники получили ордена "За мужество" II и III степеней, а также медаль "За военную службу Украине" как знак благодарности от всего украинского народа за вклад в сохранение государства.

Напомним, что 16 декабря Владимир Зеленский также прибыл на встречу к королю Нидерландов Виллему-Александру во дворце Гейс-тен-Бос в Гааге.

Кроме того, украинский лидер провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом и обсудил совместное оборонное производство и помощь.