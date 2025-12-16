Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с королем Нидерландов — видео

Зеленский встретился с королем Нидерландов — видео

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 17:35
Зеленский поблагодарил короля Нидерландов за поддержку Украины
Владимир Зеленский и Виллем-Александр. Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский имел аудиенцию у короля Нидерландов Виллема-Александра во дворце Гейс-тен-Бос в Гааге. Он поблагодарил его за диалог и поддержку страны.

Об этом глава государства сообщил в Facebook во вторник, 16 декабря.

Читайте также:

Встреча Зеленского с королем Нидерландов

Зеленский отметил, что благодарен Нидерландам и всему народу за сильную и неизменную солидарность с Украиной.

"Ценим вклад Нидерландов в укрепление наших оборонных возможностей и устойчивости", — добавил глава государства.

Напомним, премьер Нидерландов Дик Схоф подчеркнул, что российские нападения не должны оставаться безнаказанными.

Также сегодня Зеленский провел встречу с Схофом. Стороны обсудили оборонное производство и помощь.

Владимир Зеленский Нидерланды Украина политики встреча
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
