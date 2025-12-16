Зеленский поблагодарил короля Нидерландов за поддержку Украины

Зеленский встретился с королем Нидерландов — видео
Украинский лидер Владимир Зеленский имел аудиенцию у короля Нидерландов Виллема-Александра во дворце Гейс-тен-Бос в Гааге. Он поблагодарил его за диалог и поддержку страны.
Об этом глава государства сообщил в Facebook во вторник, 16 декабря.
Встреча Зеленского с королем Нидерландов
Зеленский отметил, что благодарен Нидерландам и всему народу за сильную и неизменную солидарность с Украиной.
"Ценим вклад Нидерландов в укрепление наших оборонных возможностей и устойчивости", — добавил глава государства.
Напомним, премьер Нидерландов Дик Схоф подчеркнул, что российские нападения не должны оставаться безнаказанными.
Также сегодня Зеленский провел встречу с Схофом. Стороны обсудили оборонное производство и помощь.
