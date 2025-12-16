Видео
Главная Новости дня Премьер Нидерландов усомнился в готовности Путина к миру

Премьер Нидерландов усомнился в готовности Путина к миру

Дата публикации 16 декабря 2025 16:25
Дик Схоф заявил о справедливости для Украины
Дик Схоф. Фото: Reuters

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что без восстановления справедливости для миллионов украинцев, пострадавших от российской агрессии, мир в Европе останется уязвимым. Нападения России не могут оставаться безнаказанными.

Об этом Схоф сообщил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским во вторник, 16 декабря.

Дик Схоф о справедливости для Украины

Глава нидерландского правительства подчеркнул, что конечной целью международного сообщества должен стать устойчивый и справедливый мир для Украины.

"Наша конечная цель — это устойчивый справедливый мир для Украины. Это может быть достигнуто только с осуществлением верховенства права", — сказал он.

Дик Схоф также выразил сомнение в том, что президент России Владимир Путин действительно готов сделать шаги навстречу миру. По его словам, пока нет никаких признаков искренней готовности Кремля к мирному урегулированию.

"Мы должны давить на Россию и поддерживать Украину на всех фронтах, особенно в военной сфере", — добавил он.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду отметила, что Кремль нужно привлечь к ответственности за нападение на Украину. Она считает, что это условие стало мира и безопасности.

А до этого Президент Украины Волоимир Зеленский раскрыл детали переговоров с командой Трампа в Берлине.

Владимир Зеленский Нидерланды военная помощь война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
