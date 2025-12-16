Відео
Головна Новини дня Прем'єр Нідерландів засумнівався у готовності Путіна до миру

Прем'єр Нідерландів засумнівався у готовності Путіна до миру

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 16:25
Дік Схоф заявив про справедливість для України
Дік Схоф. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що без відновлення справедливості для мільйонів українців, які постраждали від російської агресії, світ у Європі залишиться вразливим. Напади Росії не можуть залишатися безкарними.

Про це Схоф повідомив під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у вівторок, 16 грудня.

Читайте також:

Дік Схоф про справедливість для України

Глава нідерландського уряду наголосив, що кінцевою метою міжнародної спільноти має стати стійкий та справедливий світ для України. 

"Наша кінцева мета — це сталий справедливий мир для України. Це може бути досягнуто лише зі здійсненням верховенства права", — сказав він.

Дік Схоф також висловив сумнів у тому, що президент Росії Володимир Путін справді готовий зробити кроки назустріч світу. За його словами, наразі немає жодних ознак щирої готовності Кремля до мирного врегулювання.

"Ми повинні тиснути на Росію та підтримувати Україну на всіх фронтах, особливо у військовій сфері", — додав він.

Нагадаємо, що президентка Молдови Мая Санду наголосила, що Кремль потрібно притягнути до відповідальності за напад на Україні. Вона вважає, що це умова стало миру та безпеки.

А до цього Президент України Волоимир Зеленський розкрив деталі переговорів з командою Трампа у Берліні.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
