Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Санду назвала умову сталого миру в Україні

Санду назвала умову сталого миру в Україні

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 14:27
Війна в Україні — яка головна умова сталого миру
Президентка Молдови Мая Санду. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за війну в Україні. Вона вважає, що це умова стало миру та безпеки.

Про це Мая Санду повідомила під час виступу Гаазі 16 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Що каже Санду про умови для миру

"Мир без відповідальності не є міцним. Відповідальність — це умова сталого миру, безпеки сьогодні та майбутнє", — сказала Санду.

Вона переконана, що потрібно притягти Росію до відповідальності за розв'язану агресивну війну в Україні. За словами президентки, це не стосується лише України і Росії, а й стосується Європи. 

Крім того, Санду наголосила, що Росія не досягла поставлених цілей і не окупувала Донбас.

"Ми повинні чітко бачити реалії на землі: Росія не досягла поставлених цілей. Україна протистоїть ворогу, Москва не змогла окупувати Донбас, сплачуючи колосальну ціну за кожен завойований метр", — сказала очільниця Молдови.

Вона додала, що Україна й надалі має отримувати сталу та сильну підтримку, оскільки її успіх є передумовою для миру в Європі. 

Нагадаємо, 16 грудня Зеленський зустрівся із президенткою Молдови. Сторони обговорили двосторонню співпрацю та спільний шлях до членства у Євросоюзі.

Останній раз лідери бачилися у жовтні. Тоді вони поговорили про можливість одночасного відкриття першого кластера переговорів із ЄС.

Молдова війна в Україні Мая Санду Росія мирні переговори
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації