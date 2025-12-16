Війна в Україні — яка головна умова сталого миру

Санду назвала умову сталого миру в Україні
Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за війну в Україні. Вона вважає, що це умова стало миру та безпеки.
Про це Мая Санду повідомила під час виступу Гаазі 16 грудня.
Що каже Санду про умови для миру
"Мир без відповідальності не є міцним. Відповідальність — це умова сталого миру, безпеки сьогодні та майбутнє", — сказала Санду.
Вона переконана, що потрібно притягти Росію до відповідальності за розв'язану агресивну війну в Україні. За словами президентки, це не стосується лише України і Росії, а й стосується Європи.
Крім того, Санду наголосила, що Росія не досягла поставлених цілей і не окупувала Донбас.
"Ми повинні чітко бачити реалії на землі: Росія не досягла поставлених цілей. Україна протистоїть ворогу, Москва не змогла окупувати Донбас, сплачуючи колосальну ціну за кожен завойований метр", — сказала очільниця Молдови.
Вона додала, що Україна й надалі має отримувати сталу та сильну підтримку, оскільки її успіх є передумовою для миру в Європі.
Нагадаємо, 16 грудня Зеленський зустрівся із президенткою Молдови. Сторони обговорили двосторонню співпрацю та спільний шлях до членства у Євросоюзі.
Останній раз лідери бачилися у жовтні. Тоді вони поговорили про можливість одночасного відкриття першого кластера переговорів із ЄС.
