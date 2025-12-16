Война в Украине — какое главное условие устойчивого мира

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что Россию нужно привлечь к ответственности за войну в Украине. Она считает, что это условие стало мира и безопасности.

Об этом Майя Санду сообщила во время выступления в Гааге 16 декабря.

Что говорит Санду об условиях для мира

"Мир без ответственности не является прочным. Ответственность — это условие устойчивого мира, безопасности сегодня и будущее", — сказала Санду.

Она убеждена, что нужно привлечь Россию к ответственности за развязанную агрессивную войну в Украине. По словам президента, это не касается только Украины и России, но и касается Европы.

Кроме того, Санду подчеркнула, что Россия не достигла поставленных целей и не оккупировала Донбасс.

"Мы должны четко видеть реалии на земле: Россия не достигла поставленных целей. Украина противостоит врагу, Москва не смогла оккупировать Донбасс, платя колоссальную цену за каждый завоеванный метр", — сказала глава Молдовы.

Она добавила, что Украина и в дальнейшем должна получать постоянную и сильную поддержку, поскольку ее успех является предпосылкой для мира в Европе.

Напомним, 16 декабря Зеленский встретился с президентом Молдовы. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и общий путь к членству в Евросоюзе.

Последний раз лидеры виделись в октябре. Тогда они поговорили о возможности одновременного открытия первого кластера переговоров с ЕС.