Зеленський подякував королю Нідерландів за підтримку України

Український лідер Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів Віллема-Александра в палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі. Він подякував його за діалог та підтримку країни.

Про це глава держави повідомив у Facebook у вівторок, 16 грудня.

Зустріч Зеленського з королем Нідерландів

Зеленський наголосив, що вдячний Нідерландам та всьому народу за сильну й незмінну солідарність з Україною.

"Цінуємо внесок Нідерландів у зміцнення наших оборонних спроможностей та стійкості", — додав глава держави.

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів Дік Схоф наголосив, що російські напади не повинні залишатися безкарними.

Також сьогодні Зеленський провів зустріч зі Схофом. Сторони обговорили оборонне виробництво та допомогу.