Зеленський подякував королю Нідерландів за підтримку України

Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів — відео зустрічі
Український лідер Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів Віллема-Александра в палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі. Він подякував його за діалог та підтримку країни.
Про це глава держави повідомив у Facebook у вівторок, 16 грудня.
Зустріч Зеленського з королем Нідерландів
Зеленський наголосив, що вдячний Нідерландам та всьому народу за сильну й незмінну солідарність з Україною.
"Цінуємо внесок Нідерландів у зміцнення наших оборонних спроможностей та стійкості", — додав глава держави.
Нагадаємо, прем'єр Нідерландів Дік Схоф наголосив, що російські напади не повинні залишатися безкарними.
Також сьогодні Зеленський провів зустріч зі Схофом. Сторони обговорили оборонне виробництво та допомогу.
