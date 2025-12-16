Відео
Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів — відео зустрічі

Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів — відео зустрічі

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 17:35
Зеленський подякував королю Нідерландів за підтримку України
Володимир Зеленський та Віллем-Александр. Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Нідерландів Віллема-Александра в палаці Гейс-тен-Бос у Гаазі. Він подякував його за діалог та підтримку країни.

Про це глава держави повідомив у Facebook у вівторок, 16 грудня.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з королем Нідерландів

Зеленський наголосив, що вдячний Нідерландам та всьому народу за сильну й незмінну солідарність з Україною.

"Цінуємо внесок Нідерландів у зміцнення наших оборонних спроможностей та стійкості", — додав глава держави.

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів Дік Схоф наголосив, що російські напади не повинні залишатися безкарними.

Також сьогодні Зеленський провів зустріч зі Схофом. Сторони обговорили оборонне виробництво та допомогу.

Володимир Зеленський Нідерланди Україна політики зустріч
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
