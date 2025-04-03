Зеленський відвідав прикордонні області та подякував бійцям

Зеленський у Сумах. Фото: скріншот

У четвер, 3 квітня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Чернігівщину та Сумщину. Він особисто подякував військовим, які захищають ці напрямки від постійних спроб ворога проникнути на українську територію.

Про це український лідер написав у Telegram.

Читайте також:

Що відомо про візит Зеленського у прикордонні області

Президент відвідав Чернігів та Сумщину — ці напрямки знаходяться на кордоні із Росією.

"Особисто хотів подякувати нашим воїнам: ДШВ — 80-та бригада, 82-га, — морська піхота — 36-та бригада — і всі ті, хто виконує завдання на Курщині, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти в Україну із цих напрямків", — написав він.

Зеленський також відзначив мужність кожного солдата, сержанта та офіцера, які щоденно ризикують життям заради миру та безпеки України.

Він наголосив, що підтримка держави та армії, допомога людям і згуртованість суспільства є ключовими факторами наближення перемоги та збереження країни.

Нагадаємо, глава держави в четвер, 3 березня, прибув з візитом у Чернігівську область. Володимир Зеленський побачив, як відбудовують регіон після російської окупації.

Під час візиту на Чернігівщину президент України зустрівся з очільниками територіальних громад регіону. Обговорили припинення війни в Україні та безпекову ситуацію в області.