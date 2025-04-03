Зеленский посетил приграничные области и поблагодарил бойцов

Зеленский в Сумах. Фото: скриншот

В четверг, 3 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую и Сумскую области. Он лично поблагодарил военных, которые защищают эти направления от постоянных попыток врага проникнуть на украинскую территорию.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Президент посетил Чернигов и Сумскую область — эти направления находятся на границе с Россией .

"Лично хотел поблагодарить наших воинов: ДШВ — 80-я бригада, 82-я, — морская пехота — 36-я бригада — и все те, кто выполняет задачи на Курщине, кто защищает наше государство, кто защищает нашу Сумщину от постоянного желания россиян зайти в Украину с этих направлений", — - написал он.

Зеленский также отметил мужество каждого солдата, сержанта и офицера, которые ежедневно рискуют жизнью ради мира и безопасности Украины.

Он подчеркнул, что поддержка государства и армии, помощь людям и сплоченность общества являются ключевыми факторами приближения победы и сохранения страны.

Напомним, глава государства в четверг, 3 марта, прибыл с визитом в Черниговскую область. Владимир Зеленский увидел, как восстанавливают регион после российской оккупации.

Во время визита в Черниговскую область президент Украины встретился с руководителями территориальных громад региона. Обсудили прекращение войны в Украине и ситуацию с безопасностью в области.