Головна Новини дня Зеленський відвідав Оріхівський напрямок — що обговорив з воїнами

Зеленський відвідав Оріхівський напрямок — що обговорив з воїнами

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 11:45
Оновлено: 12:01
Зеленський відвідав Оріхівський напрямок та нагородив воїнів
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 13 листопада, знову відвідав фронт. Він побував на Оріхівському напрямку.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Читайте також:

Зеленський на Оріхівському напрямку

Глава держави прибув у пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг". 

"Маю честь сьогодні бути тут, подякувати воїнам за службу й відзначити нагородами. Зараз бригада у складі 17-го корпусу веде оборону на Оріхівському напрямку. Дякую за те, що захищаєте Україну, тримаєте смугу тут", — наголосив він.

Зеленський заслухав доповідь щодо оперативної обстановки на цьому напрямку фронту, активності російських окупантів та втрати ворога. Президент обговорив із захисниками рішення, які потрібно для посилення захисту на Оріхівського напрямку:

  • комплектування особовим складом;
  • окремі види зброї та техніки, зокрема легкоброньованої;
  • оснащення системами РЕБ. 

"Окремо говорили про розвиток безпілотних підрозділів і масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених і які кроки потрібні для цього", — додав Зеленський.

Нагадаємо, український лідер пояснив, чому російські окупанти намагаються захопити Покровськ в Донецькій області.

А 11 листопада Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
