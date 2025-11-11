Зеленський розповів про актуальну ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський поінформував про актуальну ситуацію на фронті. Він зазначив, що російські війська збільшують кількість і масштаби штурмів.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 11 листопада.

Зеленський про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав сьогодні доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на полі бою станом на 11 листопада.

Глава держави зазначив, що на фронті найбільше уваги зараз Покровському напрямку та Запорізькій області, де росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів.

За словами президента, там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам.

"Але продовжуємо знищувати окупанта. І я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій. Трохи легше ситуація в Купʼянську: є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів", — розповів лідер.

Крім того, він додав, що обговорив з головнокомандувачем підготовку наших дипстрайків — конкретні напрямки та очікувані результати.

"Українські далекобійні санкції мають діяти щодоби, і це досягається. Дякую за влучність! Слава Україні!" — резюмував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що 11 листопада Зеленський провів координаційну нараду з безпекових питань Херсона та області з військовим командуванням.

Також глава держави заявив про посилення захисту Херсона.