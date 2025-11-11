Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни збільшують штурми — Зеленський про ситуацію на фронті

Росіяни збільшують штурми — Зеленський про ситуацію на фронті

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 17:35
Оновлено: 18:09
Зеленський розповів про актуальну ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський поінформував про актуальну ситуацію на фронті. Він зазначив, що російські війська збільшують кількість і масштаби штурмів.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 11 листопада.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав сьогодні доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на полі бою станом на 11 листопада.

Глава держави зазначив, що на фронті найбільше уваги зараз Покровському напрямку та Запорізькій області, де росіяни збільшують кількість і масштаби штурмів.

За словами президента, там складна ситуація, і зокрема через погодні умови, які сприяють атакам.

"Але продовжуємо знищувати окупанта. І я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій. Трохи легше ситуація в Купʼянську: є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів", — розповів лідер.

Крім того, він додав, що обговорив з головнокомандувачем підготовку наших дипстрайків — конкретні напрямки та очікувані результати.

"Українські далекобійні санкції мають діяти щодоби, і це досягається. Дякую за влучність! Слава Україні!" — резюмував Зеленський.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що 11 листопада Зеленський провів координаційну нараду з безпекових питань Херсона та області з військовим командуванням.

Також глава держави заявив про посилення захисту Херсона.

Володимир Зеленський ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський ситуація на фронті Покровськ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації