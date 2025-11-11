Зеленский рассказал об актуальной ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал об актуальной ситуации на фронте. Он отметил, что российские войска увеличивают количество и масштабы штурмов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 11 ноября.

Зеленский о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал сегодня доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на поле боя по состоянию на 11 ноября.

Глава государства отметил, что на фронте больше всего внимания сейчас Покровскому направлению и Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов.

По словам президента, там сложная ситуация, и в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам.

"Но продолжаем уничтожать оккупанта. И я благодарю каждое наше подразделение, каждого воина, которые задействованы для защиты украинских позиций. Немного легче ситуация в Купянске: есть результаты у наших воинов, и это уже тенденция нескольких недель", — рассказал лидер.

Кроме того, он добавил, что обсудил с главнокомандующим подготовку наших дипстрайков — конкретные направления и ожидаемые результаты.

"Украинские дальнобойные санкции должны действовать каждые сутки, и это достигается. Спасибо за меткость! Слава Украине!" — резюмировал Зеленский.

Напомним, что 11 ноября Зеленский провел координационное совещание по вопросам безопасности Херсона и области с военным командованием.

Также глава государства заявил об усилении защиты Херсона.