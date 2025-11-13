Видео
Зеленский посетил Ореховское направление — что обсудил с воинами

Зеленский посетил Ореховское направление — что обсудил с воинами

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 11:45
обновлено: 12:01
Зеленский посетил Ореховское направление и наградил воинов
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 13 ноября, снова посетил фронт. Он побывал на Ореховском направлении.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Зеленский на Ореховском направлении

Глава государства прибыл в пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг".

"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить воинов за службу и отметить наградами. Сейчас бригада в составе 17-го корпуса ведет оборону на Ореховском направлении. Спасибо за то, что защищаете Украину, держите полосу здесь", — подчеркнул он.

Зеленский заслушал доклад об оперативной обстановке на этом направлении фронта, активности российских оккупантов и потерь врага. Президент обсудил с защитниками решения, которые нужно для усиления защиты на Ореховском направлении:

  • комплектование личным составом;
  • отдельные виды оружия и техники, в частности легкобронированной;
  • оснащение системами РЭБ.

"Отдельно говорили о развитии беспилотных подразделений и масштабировании положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых и какие шаги нужны для этого", — добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер объяснил, почему российские оккупанты пытаются захватить Покровск в Донецкой области.

А 11 ноября Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте.

Владимир Зеленский война ВСУ Украина государственная награда
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
