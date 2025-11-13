Зеленский посетил Ореховское направление и наградил воинов

Зеленский посетил Ореховское направление — что обсудил с воинами
Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 13 ноября, снова посетил фронт. Он побывал на Ореховском направлении.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
Зеленский на Ореховском направлении
Глава государства прибыл в пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг".
"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить воинов за службу и отметить наградами. Сейчас бригада в составе 17-го корпуса ведет оборону на Ореховском направлении. Спасибо за то, что защищаете Украину, держите полосу здесь", — подчеркнул он.
Зеленский заслушал доклад об оперативной обстановке на этом направлении фронта, активности российских оккупантов и потерь врага. Президент обсудил с защитниками решения, которые нужно для усиления защиты на Ореховском направлении:
- комплектование личным составом;
- отдельные виды оружия и техники, в частности легкобронированной;
- оснащение системами РЭБ.
"Отдельно говорили о развитии беспилотных подразделений и масштабировании положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых и какие шаги нужны для этого", — добавил Зеленский.
Напомним, украинский лидер объяснил, почему российские оккупанты пытаются захватить Покровск в Донецкой области.
А 11 ноября Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте.
Читайте Новини.LIVE!