Зеленський відвідав український оборонно-промисловий комплекс — відео

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відвідав один із оборонно-промислових комплексів України. Глава держави підкреслив важливість їхньої роботи для захисту держави.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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"Одне з виробництв нашого ОПК, яке допомагає Україні битися. Сьогодні дуже важливо, щоб сила нашої держави зростала. І всі, хто працює заради цього, також є захисниками України, роблять великий внесок у те, щоб наша держава вистояла", — написав глава держави.

Президент подякував кожному працівнику за їхню щоденну працю та за службу Україні.

"Дякує за те, що посилюєте наших військових і за те, що скорочується дефіцит на фронті. Завдяки вашим виробам також", — наголосив глава держави.

Зеленський також звернувся до партнерів з якими Україна має спільні домовленості та проєкти, які додають можливостей для захисту життя людей.

Нагадаємо, ракета-дрон українського виробництва "Паляниця" пройшла випробування, вже навіть було успішне застосування. Наразі стоїть питання масштабування виробництва цього виду зброї для масового постачання ЗСУ.

Раніше ми писали, що Рада національної безпеки та оборони України ухвалила низку рішень щодо оборонного бюджету на 2025 рік, які було затверджено.