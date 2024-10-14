Зеленский посетил украинский оборонно-промышленный комплекс

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский посетил один из оборонно-промышленных комплексов Украины. Глава государства подчеркнул важность их работы по защите государства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 14 октября.

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"Одно из производств нашего ОПК, которое помогает Украине сражаться. Сегодня очень важно, чтобы сила нашего государства росла. И все, кто работает ради этого, также являются защитниками Украины, делают большой вклад в то, чтобы наше государство выстояло", — написал глава государства.

Президент поблагодарил каждого работника за их ежедневный труд и за службу Украине.

"Благодарю за то, что усиливаете наших военных и за то, что сокращается дефицит на фронте. Благодаря вашим изделиям также", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также обратился к партнерам с которыми Украина имеет совместные договоренности и проекты, которые добавляют возможностей для защиты жизни людей.

Напомним, ракета-дрон украинского производства "Паляница" прошла испытание, уже даже было успешное применение. В настоящее время стоит вопрос масштабирования производства этого вида оружия для массовых поставок ВСУ.

Ранее мы писали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по оборонному бюджету на 2025 год, которые были утверждены.